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بعد استشهاد الصحفي ياسر مرتجى

الأورومتوسطي يشكو"إسرائيل" للأمم المتحدة بعد استهداف الصحفيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:39 - 08 ابريل 2018
ياسر مرتجى3.JPG ياسر مرتجى3.JPG
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وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد شكوى عاجلة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير حول استهداف الصحفيين على حدود قطاع غزة.

و دعا الأورومتوسطي في الشكوى لفتح تحقيق دولي عاجل في استهداف الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى (30 عامًا)، وهو أب لطفل وكان يرتدي سترة الصحافة، أثناء تغطيته الصحفية لمظاهرات الجمعة الماضية على حدود القطاع.

وقال الأورومتوسطي إن أربعة من خبراء الأمم المتحدة من ضمنهم مقرر حرية التعبير أصدروا بيانًا عاجلًا على خلفية الأحداث في غزة، أكدوا فيه على حظر القانون الدولي الصارم لاستخدام القوة من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.

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