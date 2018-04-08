مسيرات العودة بين تهديدات ليبرمان بضرب غزة وضغوط عربية لوقفها ..وحماس ترد

أفرزت مسيرات العودة التي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي ، العديد من التحركات السياسية الدولية، فبالإضافة للتحركات والردود التي ظهرت للتنديد بالمجازر "الإسرائيلية" بحق شعبنا الفلسطيني، وكان الموقف مختلف من لأطراف العربية فوفقاً لتسريبات إعلامية بوجود ضغوط مصرية سعودية على قطاع غزة لوقف مسيرات العودة مقابل اقتراح فتح كامل لقطاع غزة للتخفيف عن قطاع غزة .

تلك التسريبات بشأن تحركات عربية لوقف مسيرات العودة تبعها مباشرةً تهديدات من أفيغدور ليبرمان وزير حرب الاحتلال بقصف عمق قطاع غزة لوقف مسيرات العودة.

تهديدات الاحتلال

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف مواقع ومقرات ومصالح لحركة حماس في قطاع غزة حال استمرت مسيرات العودة الكبرى عند السياج الأمني شرقي القطاع.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ضباط بالجيش قولهم إن: "المؤسسة الأمنية كما الجيش لا تقبل أن تحول مسيرات العودة الأسبوعية منطقة السياج الأمني لمعركة وحرب استنزاف لمدة طويلة سواء فوق الأرض بالمظاهرات والمسيرات والمواجهات وحتى تحت الأرض عبر مواصلة حفر الأنفاق".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن جيش الاحتلال يرجح أن حركة حماس التي تقوم بتسيير وتنظيم المسيرات والتظاهرات في الميدان وستحاول الحفاظ على ذروتها حتى منتصف أيار/مايو القادم، في حين سيخرج عدد الضحايا المرتفع المجتمع الدولي من لا مبالاته والذهاب نحو ممارسة ضغوط سياسية على "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش سيحاول التقليل من عدد المصابين بالتظاهرات المقبلة خشية من تأليب الرأي العام والمجتمع الدولي على تل أبيب، وأيضا تحسب لإمكانية تدهور نحو مواجهة عسكرية شاملة وواسعة في القطاع، "والتي لا ترغب بها حماس الآن" حسب وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية.

حماس ترد

من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التهديدات "الإسرائيلية" ومحاولات احتواء مسيرات العودة والالتفاف عليها لن تنجح في إخماد حراك المتظاهرين المتزايد.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح له اليوم الاحد وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "إن الشباب الثائر يتمتع بالإقدام والحماس، ومسيرات العودة خيار لكل الشعب الفلسطيني".