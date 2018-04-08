أبو جراد يوضح سبب تأخير رواتب السلطة ويحذر من قطع رواتب موظفي غزة

أكد عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين في السلطة، أن سبب تأخر صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس وبعد التواصل مع وزارة المالية في رام الله يعود إلى أن "الإسرائيليين" لم يحولوا أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى الآن مما أعاق صرف الرواتب في الضفة وغزة .

وقال وفقا لتصريحات لإذاعة القدس: "إن التسريبات التي يتم تداولها بشأن تصريحات عزام أحمد بعدم صرف رواتب السلطة لموظفي غزة غير صحيحة ، إضافة إلى تصريحات يتم الترويج لها بشأن شرط من الجبهتين الشعبية والديمقراطية بعدم حضورهما للمجلس الوطني حتى يتم رفع العقوبات عن غزة ,فهي أيضاً غير صحيحة وتم نفيها جميعاً.

وشدد على ضرورة الحذر بشأن اتخاذ أي إجراءات جديدة في غزة أو فرض عقوبات جديدة ، مشيراً إلى وجود تخوف من عدم صرف رواتب لموظفي السلطة في غزة، وسيكون للنقابة كلمة في حال تنفيذ أي تهديدات.

يُشار إلى أن حالة من التوتر تسود قطاع جراء تأخر صرف رواتب موظفي غزة حتى اليوم ، وسط تسريبات بأن الرئيس محمود عباس ماضٍ في تهديداته بإتخاذ اجراءات مالية بعد استهداف موكب رامي الحمد لله .