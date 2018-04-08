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قيادي في الجهاد:شعبنا أكثر إصراراً على العودة رغم عدوان الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 10:55 - 08 ابريل 2018
مسيرة العودة الكبرى.JPG مسيرة العودة الكبرى.JPG
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد شلح، أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه أكثر إصراراً على الاستمرار والمضي قدماً نحو مسيرات العودة الكبرى، أمام عنجهية الاحتلال "الإسرائيلي" وعدوانه.

وأوضح القيادي شلح في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نجاح مسيرة العودة هو نجاح باهر لم يكن يتوقعه القائمون على مسيرات العودة، مشيراً إلى أن الحدث جرئ من نوعه.

وأضاف، أن الجماهير الفلسطينية خرجت بحضور مميز على امتداد حدود غزة، من جميع فئات الشعب الفلسطيني، فلم تحمل طابع فصائلي، بل حمل الجميع علم فلسطين يمثل كل شرائح المجتمع، من أطفال وشباب وشيوخ ونساء ورجال.

وشدد على أن هذه المسيرات أكدت على أن ذاكرة فلسطين جيدة وعكس ما ينادون به "الصهاينة" بل أن الصغار كبروا وأثبتوا أنهم أكثر إصراراً بصدورهم العارية، أمام عنجهية الاحتلال وآلاته.

وعن التهديدات "الإسرائيلية" المتواصلة باستهداف مسيرات العودة الكبرى، وصف شلح هذه التهديدات بالجوفاء ولا معنى لها، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تخشى دحرجة هذه المسيرات لفعل أكثر قوة، وأكثر انجازاً.

يذكر، أن أكثر من 30 مواطناً استشهدوا فيما أصيب أكثر من 2900 جريح برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في 30 مارس الماضي.

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