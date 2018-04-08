وفاة طفلة متأثرة بجروحها في حادث دهس في الخليل

توفيت الطفلة سجى حمزة أبو ارميلة 6 سنوات صباح اليوم الأحد، متأثرة بجراح أصيبت بها جراء حادث دهس تعرضت له قبل عدة أيام في منطقة ننقر بمدينة الخليل المحتلة.

وكانت الشرطة الفلسطينية في الخليل فتحت تحقيقاً في الحادثة ولم يتم كشف التفاصيل حتى اللحظة.