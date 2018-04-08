أمين عام حزب البعث يدعو الشعوب العربية للانتفاضة نصرة لفلسطين

دعا الأمين العام لحزب البعث العراقي عزة الدوري، الجماهير العربية إلى أن تنتفض من المحيط إلى الخليج نصرة لفلسطين في مواجهة "إسرائيل"، مطالبا الأنظمة القُطرية بقطع كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل".

وقال الدوري في كلمة له بالذكرى 71 لميلاد البعث، أمس السبت: "لتعلم السعودية ودول الخليج أن خسارة قطر أو عزلها هو خسارة لدول الخليج أولا والأمة ثانيا، ولتعلم قطر أنها بخسارة دول الخليج لا تساوي شيئا ولو وقفت معها دول العالم"، مشيرا إلى وحدة الامة العربية مطلب رئيسي لمواجهة التحديات التي تواجه جميع الشعوب العربية.

وحذر الدوري، دول الخليج من المؤامرة نفس التي تعرضت لها العراق وليبيا واليمن.