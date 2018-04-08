حريق في برج ترامب بنيويورك يؤدي لمقتل شخص

أدى حريق اندلع في برج ترامب في نيويورك إلى مقتل شخص وإصابة أربعة من رجال الإطفاء. وفق ما ذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك على "تويتر"، إن "الحريق اندلع في الطابق الـ50 من مبنى برج ترامب الشاهق".

وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ "الحريق كان صعبا جدا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدّد حياتهم".

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.

من ناحيته، كتب ترامب على "تويتر": "إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في البرج". وأضاف أن "الحريق كان محدودا للغاية، لقد قام رجال الإطفاء بعمل رائع، شكرا لهم".

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه منزل ومكتب في هذا المبنى.