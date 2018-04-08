بيكيه يُثير الجدل من جديد ويسخر من زيدان!

سخر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، من المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، بعد إعلان الأخير رفضه إقامة ممر شرفي للفريق الكتالوني في الكلاسكو، حال حسم لقب الدوري الإسباني.

وسئل بيكيه عقب فوز برشلونة على ليجانيس اليوم، السبت، عن رأيه فيما قاله زيدان، فرد المدافع الدولي، حسب ما أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية، "لن أنام الليلة بعد هذه التصريحات!".

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه رفض التركيز على الأحاديث الدائرة في وسائل الإعلام، وأكد أنه يسعى مع فريقه للتتويج بلقب الليجا أولا.

واقترب برشلونة من حسم اللقب المحلي بعد فوزه على ليجانيس بثلاثة أهداف لواحد في الجولة 31، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على جاره الملكي في نفس الجولة اليوم الأحد.