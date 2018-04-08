تسيير سفن أوروبية لكسر حصار غزة

أكد رئيس المنتدى الفلسطيني في أوروبا حافظ الكرمي، بدء الاستعدادات لإطلاق مجموعة من سفن كسر الحصار من القارة الأوروبية تجاه قطاع غزة.

وقال الكرمي في بيان صحفي:"إنّ السفن ستنطلق في شهر حزيران/يونيو القادم بعد شهر رمضان، وسيكون على متنها مجموعة من النشطاء الاوروبيين والدوليين المنادين بكسر حصار غزة".

وفي غضون ذلك، أكدّ الكرمي، أن المسيرات والفعاليات المشاركة في مسيرات العودة لم تتوقف في الساحة الأوروبية، مشيرا إلى أنه جرى تنظيم العشرات من المسيرات والوقفات الاحتجاجية كان آخرها اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن، تنديدا بمواقف بريطانيا المساندة للاحتلال ودعما لمسيرات العودة.

وبيّن وجود تحركات من أطراف مساندة للاحتلال الإسرائيلي في أوروبا، بدأت بنشر الاشاعات حول مسيرات العودة، وتشير إلى دور هذه الأطراف الإقليمية في السعي لإجهاض الحراك.

وأكدّ الكرمي ضرورة الحفاظ على الحراك وسلميته، والتمسك بأهدافه وفي المقدمة منها تثبيت حق العودة.