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بعد مداهمة منازل المواطنين

اعتقالات واسعة في الضفة تطال 28 مواطناً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:06 - 08 ابريل 2018
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داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة بلدات في محافظات الضفة الغربية، واحتجزت والد اسير كما صادرت محتويات كاميرات تسجيل.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت فجر الأحد، 28 شابا في أنحاء متفرقة من الضفة، وجرى تحويلهم فيما بعد إلى مراكز التوقيف المختلفة من أجل التحقيق، وفق بيان جيش الاحتلال.

واخلت سلطات الاحتلال سبيل والد الاسير مهند تعامرة، من مدينة بيت لحم، بعد احتجازه لعدة ساعات. وشهد مخيم عايدة اقتحامات مشابهة.

كما اقتحمت قوة للاحتلال قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عدة منازل لمواطنين في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة لديهم.

 

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