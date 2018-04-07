ليبرمان يعترف ضمنياً بقتل جنود الاحتلال للصحفي "مرتجى"

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف مواقع ومقرات ومصالح لحركة "حماس" في قطاع غزة حال استمرت مسيرات العودة الكبرى واستمرار التظاهرات عند السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة شرقي القطاع.

وعقب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، على استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال مسيرات العودة، قائلا: " بخصوص المصور، لا أدري لربما ليس مصورا، من يشغل طائرة مسيرة فوق جنود الجيش الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه يشكل خطرا على نفسه، لقد رأينا عشرات الحالات رجال حماس يستخدمون سيارات الإسعاف، يتقمصون شخصيات بالهلال الأحمر، أو حتى للإعلاميين وصحافيين، وهنا لن نأخذ ولن نتحمل أي مخاطر".

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن ضباط بالجيش قولهم إن" المؤسسة الأمنية كما الجيش لا تقبل أن تحول مسيرات العودة الأسبوعية منطقة السياج الأمني لمعركة وحرب استنزاف لمدة طويلة سواء فوق الأرض بالمظاهرات والمسيرات والمواجهات وحتى تحت الأرض عبر مواصلة حفر الأنفاق".

يُشار إلى أن الشهيد ياسر مرتجى ارتقى مساء أمس متأثرا بجراحة التي أصيب بها جراء اطلاق الاحتلال النار صوبه خلال مسيرات العودة أمس الجمعة والتي أدت الي ارتقاء 10 شهداء و1400 مصاب .

ويستمر آلاف الفلسطينيين بالتواجد في خيام العودة شرقي محافظات القطاع الخمس استجابة لدعوة الهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى.



