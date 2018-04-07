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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً اجتاز السياج الحدودي جنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:33 - 07 ابريل 2018
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، فلسطينياً اجتاز السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة جنوب قطاع غزة.

وأفاد الإعلام العبري، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً أعزل اجتاز السياج الحدودي، وجرى نقله للتحقيق معه.

 

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