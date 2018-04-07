الشرطة تضبط 633 قطعة أثرية في بيت لحم

ضبطت شرطة محافظة بيت لحم، السبت، 633 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة، تنوعت ما بين عملة نقدية وقطع معدنية.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على معلومات وردت تفيد بحيازة مواطن لقطع أثرية تعود لعصور مختلفة، أوقفت شرطة السياحة والآثار المركبة التي كان يستقلها المشتبه به وبتفتيشه أصولا ضُبطت بحوزته القطع الأثرية.

وأوضح البيان أن المشتبه به اقتيد إلى فرع شرطة السياحة والآثار لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا، كما سيتم عرض القطع الأثرية على دائرة الآثار.

وناشد مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي، المواطنين الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري، مؤكدا أن الشرطة ستعمل بكل جهد لمنع تسريب الآثار والاتجار بها.