مان يونايتد يؤجل تتويج السيتي

ردّ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، على إعلان الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، رفض التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من خلال تسجيل هدفين على فريقه في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وانتهت المبارة لصالح مان يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أجري على استاد الاتحاد في الأسبوع 33 من البريمرليغ.

وجاء هدفا سيتي من أقدام فينسان كومباني (25 د) وإلكاي جوندوجان (31د)، قبل أن يعدل بوغبا النتيجة للشياطين الحمر بتسجيله هدفين في الدقيقتين 53 و55. وأضاف كريس سمولينغ الهدف الثالث في الدقيقة 69.

يشار إلى أن الفريق المضيف (84 نقطة) كان يحتاج إلى الفوز في اللقاء والظفر بثلاث نقاط من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب "البريمرليغ"، إلا أنه ضيع الفرصة وأجلها إلى مبارة لاحقة.

وألحق يونايتد الخسارة الثانية بجاره هذا الموسم وعزز حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام مطارديه المباشرين ليفربول وتوتنهام.

وكان غوارديولا قد فجر مفاجأة، أمس الجمعة، حين كشف أنه رفض خلال فترة الانتقالات الشتوية عرضا لضم بوغبا، تقدم به وكيل أعمال النجم الفرنسي.

وقال بشأن التعاقد مع الدولي الفرنسي "قلت لا. لا نملك المال الكافي لضم بوغبا لأنه مكلف للغاية". وسارع بوغبا، آنذاك، إلى التعليق من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها "ماذا تقول؟".

وانضم بوغبا إلى يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم، قبل أن يكسر البرازيلي نيمار الرقم القياسي بانتقاله الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي لقاء 222 مليون يورو.