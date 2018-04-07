حماس: منع أمريكا صدور بيان لمجلس الأمن حول غزة تشجيع لـ"إسرائيل"

أدانت حركة حماس، اليوم، عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي، يدعو لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: إن "منع الولايات المتحدة لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة؛ هو شراكة أمريكية في العدوان على شعبنا".

وأضاف، قاسم، في بيان صحفي مقتضب، "كما هو تشجيع لإسرائيل على مواصلة جرائمها بحق أبناء شعبنا في القطاع المحاصر".

ومساء أمس الجمعة، طالبت الكويت بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن، إصدار بيان يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للنظر في ملابسات قتل المدنيين في غزة، وحظي البيان بموافقة جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن البعثة الأمريكية لدى المنظمة الدولية كسرت الصمت بشأن مشروع البيان الكويتي، موضحين أن ذلك يعني طبقا لإجراءات المجلس، عدم صدور مشروع البيان.

وتعد هذه المرة الثانية التي تحاول فيها الكويت إصدار البيان خلال أسبوع، إلاّ أنه اصطدم بمعارضة الإدارة الأمريكية.

ولليوم التاسع على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، منذ بداية المسيرة في 30 مارس/آذار الماضي، 31 شهيدًا، فضلًا عن ألفين و850 مصابًا.