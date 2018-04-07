زيدان: لهذا السبب لن نقف في ممر شرفي لبرشلونة

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم السبت، إن فريقه لن يقف في ممر شرفي لبرشلونة في حال حسم الدوري الإسباني لصالح الأخير قبيل "الكلاسيكو" في الجولة الـ 36 للبطولة.

تصريحات الفرنسي جائت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء ناديه مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد في إطار الجولة 31 من عمر الليغا الإسبانية.

وأوضح زيدان "لن نقف في ممر شرفي..نركز فقط في مباراة الغد ونفكر في النقاط الثلاث فحسب".

ليطرح السؤال مرة أخرى من قبل الصحفيين، ليكون رد زيدان بأن برشلونة كسر هذه التقاليد في وقت سابق، قائلا "هذا قراري وقضي الأمر. لن نقف في ممر شرفي. برشلونة كسر التقاليد. لن نفعل الأمر أمامه". وذلك في إشارة إلى رفض "البرسا" الوقوف في ممر شرفي عقب تتويج الريال بكأس العالم للأندية عام 2017، بحسبما نقلت صحيفة "إس" الإسبانية.

وما يزال برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بفارق 9 نقاط، بينما يتخلف النادي الملكي عن المتصدر بفارق 13 نقطة في المركز الثالث.