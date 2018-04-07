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محمد صلاح جاهز

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:49 - 07 ابريل 2018
محمد صلاح محمد صلاح
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فعلها محمد صلاح وبات جاهزا للمشاركة مع فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المصري الدولي لإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وغاب صلاح عن مواجهة إيفرتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، لموقع ناديه الرسمي: "إصابة صلاح ليست بالخطيرة، ويستطيع المشاركة أمام سيتي يوم الثلاثاء".

ويحتاج الفريق الأحمر للخسارة بفارق هدفين على أسوأ تقدير، حتى يتمكن من الوصول لنصف نهائي المسابقة.

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