بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني

توج بايرن ميونخ بشكلٍ رسمي بطلاً للقب الدوري الألماني لهذا الموسم 2017/2018، وللمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على أوجسبورج برباعية مقابل هدف 4-1 بالجولة 29 من البوندزليجا.

واستضاف أوجسبورج نظيره وضيفه الثقيل بايرن ميونخ، الذي كان يحتاج لفوز واحد فقط لتأكيد حصوله على لقب الدوري الألماني هذا الموسم بشكلٍ رسمي.

وفاجأ أوجسبورج ضيفه بايرن ميونخ في بداية اللقاء، وتقدم عليه في النتيحة عند الدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول بعد محاول من مهاجم الفريق كوردوفا والتي انتهت في المرمى بالنيران الصديقة من مدافع النادي البفاري نيكولا شولي.

وعاد بعدها بايرن ميونخ في السيطرة على المباراة وإعادة النتيجة لصالحه من جديد، حيث هدد شباك أوجسبورج في العديد من المرات.

حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة الثانية والثلاثون، عندما نجح الفرنسي كورتينو توليسو في تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن وإعادته للمباراة مرة أخرى.

وبعدها بدقائق نجح الكولومبي جيمس رودريجيز في شباك أوجسبورج، متقدماً لبايرن ميونخ بهدفين لهدف في الشوط الأول.

واستمر ضغط بايرن ميونخ في الشوط الثاني، باحثاً التقدم مرة أخرى، ونجح في ذلك الهولندي الطائر آرين روبين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وفي اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة خصوصاً في الدقيقة 87، أضاف المهاجم ساندرو فاجنر الهدف الرابع والختامي لصالح بايرن ميونخ لينتهي اللقاء برباعية لهدف.

وبهذه النتيجة توج بايرن ميونخ رسمياً ببطولة الدوري الألماني، للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، والسادسة على التوالي والثامنة في أخر 10 سنوات.