الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تؤكد استمرار فعاليات مخيمات العودة

نعت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار شهداء الجمعة الثانية، لفعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، "للأسبوع الثاني على التوالي تتقدم جماهير شعبنا الباسلة في مسيرة عودتها المظفرة إلى الوطن لتعبر بتصميمها وأرادتها التي لا تلين ولا تتراجع أمام ارهاب الاحتلال وهمجيته وتصميمه على قتل المتظاهرين السلميين وإصابتهم دون مبرر إلا عن رغبة الاحتلال في إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا الفلسطينيين بهدف إرهابهم ومنعهم من الاستمرار في مسيراتهم السلمية التي كشفت وجه الاحتلال البشع امام العالم بأسره|.

وأكدت الهيئة على مواصلة المسيرات الشعبية ذات الطابع السلمي واستمرار فعاليات مخيم العودة والحشد الجماهيري الدائم في خيام الاعتصام ضمن البرامج المعدة لإحياء التراث الوطني والثقافي وتطوير المشاركة السياسية والوطنية، وترسيخ مفاهيم الكفاح الوطني والعودة للديار في أذهان الجماهير وجعل ثقافة المقاومة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

ودعت الجماهير لمواصلة التوافد على مخيمات العودة. كما دعت المؤسسات الأهلية والرسمية إلى التوجه إلى مخيمات العودة والمشاركة بفعالية في برامجها اليومية.