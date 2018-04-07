مراسلنا: 3 إصابات برصاص قناصة الاحتلال شرقي قطاع غزة

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجدهم في مخيم العودة شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قناصة الاحتلال استهدفت المتظاهرين السلميين العزّل في المخيم، فيما جرى نقلهم للعلاج للمستشفى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، اليوم السبت، عن حصيلة الشهداء والجرحى منذ بداية مسيرات العودة الكبرى قبل ثمانية أيام، حيث بلغت 29 شهيداً و2850 جريحاً.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن 29 شهيداً و 2850 مصاباً منهم 1296 إصابة بالرصاص الحي والمتفجر وبينهم 79 بجروح خطيرة جراء اعتداءات الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة الكبرى قبل 8 أيام.

يذكر، أن مسيرات العودة التي بدأت الجمعة قبل الماضي، كانت مسيرات سلمية خرجت للتأكيد على حق العودة إلا أن الاحتلال استهدفها بالرصاص الحي والمتفجر.