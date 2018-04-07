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أصاب 11 مسعفا

الصحة بغزة تستنكر تعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:28 - 07 ابريل 2018
تعبيرية تعبيرية
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 استنكر أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهدافه للطواقم الطبية الميدانية بهدف إعاقة عملها في إخلاء ونقل المصابين.

وأشار القدرة في تصريح صحفي له، إلى أن الاحتلال أصاب 3 مسعفين بالرصاص بجروح متوسطة. فيما أصيب 8 آخرين بالاختناق جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولفت إلى تضرر جزئي في سيارتي إسعاف تابعة للخدمات الطبية مما يتوجب على المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية توفير الحماية الكاملة للطواقم الصحية والوحدات الإسعافية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

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