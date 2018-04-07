وفاة مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في حادث بخانيونس

توفي المواطن عيسى اللحام، اليوم السبت، متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر حادث سير في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن اللحام كان أصيب بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع في منطقة المحررات بمدينة خانيونس.