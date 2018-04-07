نجلا ترامب في زفاف ابنة رجل أعمال إماراتي!

حضر دونالد ترامب الابن وشقيقه إيريك ترامب، النجلان الأكبران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل زفاف ابنة قطب العقارات الإماراتي حسين سجواني يوم الخميس الماضي في دبي.

وكتب سجواني على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام": "سعدت بالأمس باستضافة أصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترامب جونيور وإيريك ترامب في مناسبة خاصة جدا لعائلتي، حيث كنا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".

وسجواني هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" الإماراتية التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط.

و"داماك" التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح بدبي في فبراير 2017، بعد شهر من تولي دونالد ترامب الرئاسة.

وتشير التقديرات إلى أن ثروة سجواني الذي يملك 72% من "داماك" تصل إلى 5.2 مليار دولار.



