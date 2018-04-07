زيدان يعلن موقف ريال مدريد من الممر الشرفي لبرشلونة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه في وضع جيد قبل الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه يسعى لاستمرار ذلك خلال المرحلة المقبلة.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على جاره وغريمه ريال مدريد غدًا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الـ31 من الليجا.

وقال زيدان في تصريحات نشرتها صحيفة "أس" الإسبانية: "لدينا بضعة أيام نشعر خلالها بالراحة، وهو نفس الأمر بالنسبة لأتلتيكو، نحن نركز على المباراة، ومستعدون نفسيا وبدنيا، نحن في لحظة جيدة وما نريده هو الاستمرار في هذا الوضع الجيد".

وعن حديثه مع كريستيانو رونالدو نجم الملكي لإقناعه بضرورة الراحة، قال زيدان: "يتم ذلك بشكل طبيعي، نتحدث دائمًا مع كريستيانو، ومع اللاعبين بشكل عام، عندما تكون هناك العديد من المباريات، نعلم أنه يجب على شخص ما أن يحصل على راحة، لكن لن أتحدث عن التفاصيل".

وحول إمكانية عمل ممر شرفي لبرشلونة في حالة الفوز على أتلتيكو مدريد قال الفرنسي: "لن نفعل ذلك، نحن نركز على مباراة الغد، وسنحاول الحصول على الثلاث نقاط، لكن لن نقف في ممر شرفي".

وأضاف: "أتلتيكو مدريد يستحق ما وصل إليه هذا الموسم بالتواجد في المركز الثاني، وما يمكننا فعله هو الفوز غدًا وتقليص فارق النقاط".

واختتم: "في غضون 15 يومًا سوف تسألوني مجددًا عن الممر الشرفي، كما تسألوني الآن، الإجابة واضحة ولا يجب أن أتحدث عن هذا بعد الآن".

ومن المنتظر أن يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو يوم 6 مايو/آيار المقبل ضمن الجولة 36 من الليجا.