الهاكرز ينتصر من جديد.. اختراق أكثر من 45 موقعاً إسرائيلياً على الانترنت

تمكنت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها TH3FALON من اختراق قرابة 45 موقع "إسرائيلي" على شبكة الانترنت اليوم السبت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل على حدود قطاع غزة.

ووضع الهاكرز صورة تجمع عدد من المواطنين الفلسطينيين على حدود غزة يرفعون مواطناً على أكتافهم رافعاً علم فلسطين عالياً في السماء وفي خلفية الشاشة تظهر غيمة سوداء في إشارة إلى #جمعة_الكوشوك، كما بث الهاكرز صوت الآذان عند فتح المواقع المخترقة.

يُشار إلى أن الأسبوع الماضي تمكنت المجموعة ذاتها من اختراق نحو 48 موقعاً إسرائيلياً تأكيداً على هشاشة أمن المعلومات لدى الاحتلال "الإسرائيلي".