انطلاق مسيرة ضخمة في سخنين تضامناً مع غزة

انطلقت مسيرة ضخمة، اليوم السبت، في سخنين رداً على المجزرة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، وقمعه للمسيرات في الضفة المحتلة.

وجابت المسيرة شوارع مدينة سخنين وصولاً إلى مقبرة الشهداء، حيث سيقام مهرجان خطابي.