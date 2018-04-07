انطلاق مسيرة ضخمة في سخنين تضامناً مع غزة

انطلقت مسيرة ضخمة، اليوم السبت، في سخنين رداً على المجزرة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، وقمعه للمسيرات في الضفة المحتلة.
وجابت المسيرة شوارع مدينة سخنين وصولاً إلى مقبرة الشهداء، حيث سيقام مهرجان خطابي.
10:29 - 26 مارس 2018
21:41 - 27 مارس 2018
07:51 - 25 مارس 2018
21:22 - 30 مارس 2018
15:38 - 03 ابريل 2018
08:39 - 06 ابريل 2018
21:41 - 06 ابريل 2018
15:59 - 31 مارس 2018
20:00 - 25 مارس 2018
11:58 - 29 مارس 2018
14:27 - 24 مارس 2018
09:02 - 04 ابريل 2018
19:49 - 02 ابريل 2018
19:47 - 25 مارس 2018
22:47 - 01 ابريل 2018
15:29 - 24 مارس 2018
14:01 - 25 مارس 2018
13:12 - 26 مارس 2018
14:18 - 26 مارس 2018
11:34 - 27 مارس 2018
17:39 - 27 مارس 2018
16:05 - 28 مارس 2018
16:27 - 28 مارس 2018
13:42 - 29 مارس 2018
21:37 - 29 مارس 2018
21:41 - 29 مارس 2018
15:07 - 30 مارس 2018
12:17 - 31 مارس 2018
20:34 - 31 مارس 2018
15:04 - 01 ابريل 2018
17:09 - 24 مارس 2018
09:32 - 27 مارس 2018
22:59 - 27 مارس 2018
14:58 - 28 مارس 2018
10:46 - 29 مارس 2018
14:45 - 29 مارس 2018
15:18 - 29 مارس 2018
16:04 - 29 مارس 2018
15:07 - 30 مارس 2018
15:32 - 30 مارس 2018
15:53 - 30 مارس 2018
18:48 - 30 مارس 2018
12:37 - 31 مارس 2018
12:51 - 31 مارس 2018
14:32 - 31 مارس 2018