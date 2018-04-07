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انطلاق مسيرة ضخمة في سخنين تضامناً مع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:15 - 07 ابريل 2018
مسيرة العودة الكبرى مسيرة العودة الكبرى
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انطلقت مسيرة ضخمة، اليوم السبت، في سخنين رداً على المجزرة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، وقمعه للمسيرات في الضفة المحتلة.

وجابت المسيرة شوارع مدينة سخنين وصولاً إلى مقبرة الشهداء، حيث سيقام مهرجان خطابي.

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