هنية : مسيرات العودة دَكَت نظرية الأمن على حدود قطاع غزة

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، أن مسيرات العودة المستمرة في جمعتها الثانية دكت نظرية الأمن على حدود قطاع غزة، وأكدت على حق شعبنا في الحفاظ على الثوابت.

وقال هنية خلال كلمة مقتضبة ألقاها في صلاة جنازة الشهيد الصحفي ياسر مرتجى: إننا نقف اليوم أمام شهيد من شهداء أبناء شعبنا في مسيرة العودة ، الذي دفع دمه ثمن نقل رسالة الحق ونقل صورة أبناء شعبنا المرابط المحاصر.

وتابع هنية: الشهيد الياسر وجه سهام الحقيقة لفضح العدو الذي يقتل دون أن يفرق ذلك العدو الذي يقتل من أجل زرع الخوف في قلوب أبناء شعبنا بأنه يقتل دون أن يفرق بين أحد .

يُشار إلى أن الشهيد ياسر مرتجى ارتقى مساء أمس متأثرا بجراحةهالتي أصيب بها جراء اطلاق الاحتلال النار صوبه خلال مسيرات العودة أمس الجمعة والتي أدت الي ارتقاء 10 شهداء و1400 مصاب .