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الزعنون:توجيه دعوات لـ700 من اعضاء "الوطني" للمشاركة في دورته نهاية الشهر

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 12:07 - 07 ابريل 2018
المجلس الوطني المجلس الوطني
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 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، انه تم توجيه دعوات لـ700 عضو من اعضاء المجلس الوطني للمشاركة في دورته التي ستعقد في رام الله نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الزعنون في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم السبت، "ان الرئيس سيلقي كلمة هامة في افتتاح هذه الدورة وسيكون على جدول اعمالها المصالحة واللاجئين والاعلان الاميركي الاخير بشأن القدس".

واشار الى ان هناك بندا سيناقش انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، موضحا ان هناك اقتراحا آخر لاستيعاب عدد من الكفاءات الفلسطينية في المجلس الوطني من رؤساء الجامعات ورجال الاعمال والاقتصاد لتعويض المتوفين من اعضائه والبالغ عددهم 80.

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