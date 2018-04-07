"التربية": مقرر خاص لتعليم البرمجة مطلع العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي شروعها بتعليم البرمجة "الكودينج" من خلال إنجاز مقرر خاص سيطبق في كافة مدارسها مطلع العام الدراسي المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن طواقم الوزارة ستعمل على تدريب المعلمين والمختصين على هذا المقرر؛ حتى يكون جاهزاً مع بداية العام الدراسي القادم، لافتاً إلى أن هذا المقرر يأتي كثمرة جهود نوعية وبعد نجاحات كبيرة حققها برنامج "الكودينج" والذي تطبقه الوزارة في 500 مدرسة.

وأشار صيدم إلى أن تطبيق هذا المقرر في كامل المدارس يعزز لدى الطلبة عديد المهارات التي ترتكز على التفكير التحليلي والمنطقي وتعلم أساسيات البرمجة والتعرف على هذا العالم؛ خاصة وأنه يستهدف الأطفال والطلبة في سن مبكرة، مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود التطويرية التي تقودها الوزارة واهتمامها بتوظيف التكنولوجيا في المنظومة التعليمية وبما يتقاطع مع البرامج التي أطلقتها في هذا السياق ومنها رقمنة التعليم العام.