إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين، بينهم 14 امرأة وطفلان ، قبالة سواحل مدينتي صبراتة وزوارة غرب طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 202 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين، وذلك بعد تعطل محركيهما.

وأشار مكتب الإعلام بالقوات البحرية في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى أن المهاجرين غير الشرعيين جميعهم من جنسيات إفريقية مختلفة عدا 5 مهاجرين من المغرب.