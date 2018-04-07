غزة تُشيع اليوم شهداءها الذين ارتقوا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة

تشيع جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم السبت، شهداء مسيرة العودة في الجمعة الثانية، والتي ارتقى فيها 10 شهداء بينهم صحفي، و1354مواطناً بينهم 33 حالة خطيرة.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد توجهوا إلى الحدود الشرقية مع قطاع غزة، في مسيرة العودة السلمية، فيما هاجم المسيرة جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية في كافة مناطق قطاع غزة.

وباستشهاد 10 شهداء أمس يزيد عدد شهداء مسيرة العودة الكبرى لتصبح 30 شهيداً، وإصابة أكثر من 3000 جريحاً بينهم مايقارب 70 جريحاً بحالة الخطر نتيجة استهداف جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني مع غزة.

وأفادت وزارة الصحة أن عدد الشهداء أمس الجمعة (6/4)، بلغ 10 شهداء، فيما أصيب 1354مواطناً بينهم 33 حالة خطيرة في المستشفيات والرعاية الأولية و النقاط الطبية، مبينة أن 551 في الرعاية، وفي النقاط الطبية و 442 في مستفيات الوزارة، و 77 في المستشفيات الاهلية.

وأشارت إلى أن من الاصابات 12 سيدة و 48 طفل. وذكرت أن من بين الاصابات 25 حالة خطيرة و 239 متوسطة و 156طفيفة ، و من مجمل الاصابات 293 بالرصاص الحي.

فيما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم عن استشهاد الزميل الصحفي ياسر مرتجى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، أثناء تغطيته للأحداث على الحدود الشرقية لخانيونس

كما استشهد كل من:

حمزة عبد العال 20عاماً من الزوايدة (متأثراً بجراحه)

ثائر محمد رابعة (30عامًا) (متأثراً بجراحه)

أحمد نزار محارب (29 عاماً) شرق خان يونس(متأثراً بجراحه)

مجدي رمضان شبات

محمد ماضي (14 عاماً)

وصدقي أبو عطيوي من النصيرات

ابراهيم العر

علاء الدين الزاملي من رفح

محمد الحاج صالح من رفح