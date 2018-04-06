قيادي بالجهاد: المستوطنون أصبحوا يدركون أنهم عابرون على هذه الأرض

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عبد الجواد العطار إن استمرار المسيرات السلمية عند حدود غزة الشرقية هو رسالة للعالم اجمع أن رسالة الفلسطينيين سلمية، و هم يطالبون بحقهم في تقرير مصيرهم و عودتهم الى بلادهم.

و قال العطار في تصريح لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" خلال مشاركته في مسيرة العودة عند الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى: "إن هذا الطابع السلمي و الشعبي للمسيرات الشعبية تحمل رسالة شعبنا الى دول العالم بأنه يطالب بحقه الطبيعي الذي كفلته الشرائع الدولية، خاصة القرار 194، الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

و أكد أن شعبنا لن يتنازل عن أرضه مهما كلفه ذلك، و أن العدو كيان عابر الى زوال، مشيراً الى أن مسيرة العودة ستتواصل حتى عودة اللاجئين الى ديارهم التي اقتلعوا منها قسراً.

و أشار العطار الى أنه من الأهداف اللافتة التي تحققت من المسيرة هي أنها اعادت القضية الفلسطينية للواجهة الدولية من جديد، و الى ثقافة الامة العربية و الشعب الفلسطيني.

و قال إن خروج الآلاف في مسيرات العودة وضع حداً لأوهام الاحتلال، الذي اوهم نفسه ان القضية الفلسطينية انهيت باتفاق السلام، لكن الشعب الفلسطيني خرج ليقول إن القضية ما زالت حية، و أن جذوة الصراع مع العدو ستبقى مشتعلة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، و عودة اللاجئين الى قراهم التي هجروا منها.

و لفت الى أن المتابع للإعلام العبري، يرى بأن المستوطنين أصبحوا يدركون انهم عابرون على هذه الارض، و أن العودة باتت اقرب من أي وقت مضى.

وشارك آلاف الفلسطينيين في فعاليات "مسيرة العودة"، اليوم الجمعة، والتي أُطلق عليها اسم "جمعة تأبين شهداء مسيرة العودة"، كما أطلق عليها نشطاء فلسطينيين جمعة الكاوشوك، حيث قام النشطاء بحرق آلاف عجلات المركبات قرب الشريط الحدودي مع الاحتلال، بهدف تصاعد الدخان وتعطيل دور القناصة الإسرائيليين على الحدود.