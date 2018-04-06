"حلاق فلسطيني" يشارك في مسيرة العودة الكبرى على طريقته الخاصة

شارك حلاق فلسطيني في مسيرة العودة الكبرى اليوم الجمعة على الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى بقطاع غزة، على طريقته الخاصة.

و قام الحلاق أيمن بريك، من مخيم النصيرات بلفتة خاصة، حيث قام بحلاقة شعر العديد من المواطنين الذين تجمعوا حوله "مجاناً"، و ذلك صدقة عن أرواح شهداء مسيرة العودة.

و تجمهر العديد من المواطنين حول الحلاق بريك، الذي بدوره دعا المشاركين بمسيرة العودة للقدوم اليه ليقوم بحلاقة رؤوسهم، عن أرواح الشهداء.

و قال بريك لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية: "إن هذا العمل الذي يقوم به هو دعم لمسيرة العودة".

و شارك اليوم الجمعة الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرات مسيرة العودة عند الحدود الشرقية لمحافظات غزة، و ذلك للجمع الثانية على التوالي.

و أطلق جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية عند الحدود بإطلاق الأعيرة النارية و قنابل الغاز، تجاه المتظاهرين، مما أدى لاستشهاد 8 مواطنين، و إصابة أكثر من ألف آخرين.

كما شارك الطيران "الاسرائيلي" بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ، التي انهمرت عليهم كالمطر و تسببت في وقوع مئات من حالات الاختناق في صفوف الأطفال و النساء و الشبان المشاركين في المسيرة.









