مصادر: رواتب موظفي السلطة مطلع الاسبوع القادم

أكدت مصادر مطلعة أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، "غزة و الضفة الغربية" ستصرف الأحد أو الاثنين على ابعد تقدير، وأن تأخرها فقط لإجراءات فنية متعلقة بالبنوك، موضحا أنها لم تتأخر وهي طبيعية.

ونفي عزام الاحمد الأنباء التي نقلت على لسانه بأنه طلب من الرئيس عباس قطع الرواتب عن قطاع غزة.

و قال في تصريح له: "لم اصرح لاحد اي شيء ولم اقل بانه لا يوجد رواتب لابناء شعبنا في غزة، وهذا حقهم وليس منه"؛ داعيا وسائل الاعلام والصحفيين لعدم التساوق مع الاعلام الأصفر والمشبوه الذي يتساوق مع الاعلام الاسرائيلي