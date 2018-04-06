الاحتلال يزعم: أكملنا مهمة صد مسيرة العودة على أكمل وجه

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال، رونين منليس بأن الجيش اكمل المهمة لصد مسيرة العودة على اكمل وجه.

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن الناطق قوله: "إن المواجهات دارات على خمسة محاور على الحدود، و أن الجيش اكمل المهمة بصد المسيرة".

و قال إنه خلال المواجهات كانت هناك عدة محاولات لقطع السياج الفاصل، ولكن دون جدوى، لافتاً الى أن أعداد المشاركين في المسيرة اليوم تقدر ب 20 ألف متظاهر، و قد دارت مواجهات عنيفة في كافة المناطق.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 8 مواطنين، و اصابة أكثر من 1000، بينهم 48 طفلاً و 12 سيدة، في مواجهات مع الاحتلال عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مسيرة العودة في جمعتها الثانية.