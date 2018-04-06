مزهر: مسيرة العودة أعادت القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر أن مسيرة العودة في جمعتها الثانية أعادت طرح القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، للتأكيد على الحق الفلسطيني و عدالة قضيته.

و أشار مزهر في تصريح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أثناء مشاركته في مسيرة العودة عند الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى: "إن أعداد المتظاهرين و المواطنين الذين وصلوا الى خيام العودة في محافظان القطاع، خلقت أزمة و إرباكاً كبيراً للعدو"، داعياً لمواصلة المسيرات و المظاهرات السلمية في كافة المناطق الفلسطينية بغزة و الضفة و الشتات و أراضي الـ 48.

و أشار الى أن ما يجري على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع أحرجت العدو، و وضعته في أزمة حقيقية، في ظل ما يمارسه من قتل و استهداف للمدنيين.

و أوضح مزهر بأن مسيرات العودة أثبتت من جديد أن شعبنا الفلسطيني قادر على الإبداع و الابتكار، من خلال ما يقدمه من أشكال جديدة في النضال الفلسطيني لمواجهة عنصرية و همجية المحتل، مؤكداً أن الرسالة من هذه المسيرات التي ستتواصل حتى 14 مايو حيث الزحف الكبير، الذي قد يصل لاقتحام الحدود لإشعار العدو بأن شعبنا لن يقبل بأي محاولات يمكن تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية.

و أكد أن المسيرة الشعبية و المقاومة الشعبية ستتواصل، لا سيما أنها حق كفلته الأعراف و المواثيق الدولية للشعب الفلسطيني، للمطالبة بحقه في تقرير المصير و عودته الى أراضيه المحتلة، و من خلالها سيتم اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

و شدد مزهر في سياق حديثه على أن المسيرة قبرت صفقة القرن و المشاريع المشبوهة التي تسعى لتصفية القضية، و تصفية حق العودة.