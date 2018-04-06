البردويل: الفلسطينيون أقبروا «صفقة القرن» إلى الأبد بمسيرات العودة

أكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يقبر صفقة القرن وملحقاتها إلى الأبد من خلال مسيرات العودة الكبرى والتضحيات التي يقدمها.

قال البردويل، خلال لقاء عبر قناة "الغد"، الجمعة، "إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يعسكر انتفاضة الشعب الفلسطيني باتهام حماس بالمسؤولية عن مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وأضاف، "أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الوضع الدولي، ويحاول أن يشوه صورة الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال البردويل، "إن المصالحة تعني أن يكون هناك وحدة بالمشاركة السياسية، ولكن للأسف البعض فهم أن المصالحة تسليم من جهة إلى جهة".

وشدد البردويل على أن "مصطلح التمكين أساء للشعب الفلسطيني، ولا رجوع إلى المصالحة بمعنى التمكين، الذي يريده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله”.