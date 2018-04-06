طفل فلسطيني يُشارك في مواجهات العودة على طريقته الخاصة

يحاول أحد الأطفال بأنامله الصغيرة شرق مدينة غزة المشاركة في المواجهات على طريقته الخاصة وذلك من خلال تعبئة الأكياس بالرمال، لإقامة سواتر ترابية لحماية المتظاهرين من رصاص القناصة "الإسرائيليين".

ويحاول الشباب الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى شرق القطاع، استخدام وسائل تقليدية للتغلب على رصاص القناصة، فاستخدموا "الكوشوك" لحجب الرؤية، واستخدموا المرايا للتشويش على القناصة، كما واستخدموا العديد من الوسائل التقليدية للتغلب على الغازات السامة التي يطلقها الجنود الإسرائيليين، فاستخدموا البصل، والكربون، والرمال.

"مراسلنا" رصد صوراً لبعض السواتر الترابية التي تحصن خلفها المتظاهرين السلميين من القناص "الإسرائيلي" إلى جانب إشعال عشرات إطارات السيارات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة.

واستشهد منذ الجمعة الماضية أكثر من 22 متظاهراً أعزلاً برصاص القناص "الإسرائيلي" وأصيب أكثر من 1600 مواطن بالرصاص الحي والمتفجر، ويعد ذلك انتهاكاً إسرائيلياً لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والحقوقية، مما دفع المتظاهرين للبحث عن توفير وسائل الحماية لأنفسهم في ظل صمت العالم عن جرائم "إسرائيل".

وتوافد الآلاف من المواطنين الى المناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى، التي أطلق عليها اسم "جمعة تأبين الشهداء"، أو كما أطلق عليها نشطاء التواصل الاجتماعي "جمعة الكاوشوك" في 5 نقاط مركزية على الحدود تأكيداً على تمسكهم في العودة إلى أراضي أجدادهم.













