ما قصة الشاب المُلثم؟!!

على بعد أمتار قليلة من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة يتجول الشاب محمود كُردية وسط المتظاهرين وأمام أعين قناصة الاحتلال بملابسه اللافتة التي تبرز تمسكه بالقضية الفلسطينية وحق العودة إلى الأراضي المحتلة.

كُردية البالغ من العمر (22 عاماً) لاجئ هُجر أجداده من مدينة يافا المحتلة، قرر ارتداء (الكوفية الفلسطينية فقط) حفاظاً على التراث الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال مراراً وتكراراً سرقته.

وجاء الشاب كُردية للمشاركة في الجمعة الثانية من مسيرة العودة تأكيداً منه على سلمية المسيرة ولفت انتباه المتظاهرين للتراث الفلسطيني الذي لا يقل أهمية عن المطالبة بالعودة إلى الأراضي المحتلة.

وأكد كردية لمراسل "فلسطين اليوم"، أن التراث الفلسطيني هو فعل مقاوم ضمن المقاومة السلمية التي تهدف لإبراز تاريخ وتراث فلسطين على مدار مئات السنوات والحفاظ على ذلك من الاندثار.

وقال: "التراث هو أحد الأدلة الثابتة على حقنا في الأرض لذلك يجب علينا المحافظة على تراثنا الفلسطيني، خاصة وأننا نواجه احتلال يستخدم كافة الوسائل والأساليب الخبيثة ليثبت وجوده على أراضينا المحتلة".

وأشار الكردية -وهو يلوحُ بعلم فلسطين- إلى أن ارتدائه للكوفية الفلسطينية تحمل رسالتين للمحتل "الإسرائيلي"، أولها أن شعبنا متمسك بهويته وتراثه ولن يتنازل عن حقه في العودة إلى أراضيه المحتلة.

"الرسالة الثانية، تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال "الإسرائيلي" وهذا يدخل الرعب والخوف في قلوب "الإسرائيليين" ويدفعنا للتمسك أكثر بحقوقنا وثوابتنا الوطنية والإسلامية كما يقول كردية.

وفي زاوية أخرى من مسيرة العودة تقف شابة فلسطينيةٌ برفقة عائلته وهي ترتدي الثوب المطرز، تأكيداً على تمسكها بتراث أجدادها والحفاظ عليه من السرقة الإسرائيلية.

وتؤكد الشاب الفلسطينية، لمراسلنا أن مشاركتها بالثوب المطرز هو رسالة إلى الشعب الفلسطيني بضرورة الاهتمام بالتراث كونه دليل على حقنا في العودة إلى ديارنا التي احتلها الإسرائيليين قبل عشرات السنين.

أما الرسالة الثانية فهي للمحتل الإسرائيلي بأن ارتداء الثوب الفلسطيني المطرز هو دليل على أن الجيل الصغير لا ينسى حقه في العودة إلى أراضي أجداده التي سرقت منه، للتأكيد على فشل مقولة (الكبار يموتون والصغار ينسون) وهذا الزي الشعبي والتراث الفلسطيني تعلمناه من أجدادنا وسنحافظ عليه مهما كلفنا ذلك.







