الاحتلال يطلق قنابل الغاز من طائراته تجاه مسيرات العودة

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة ما تسمى "غلاف غزة" عسكرية مغلقة، الى جانب ارشادات نشرها الجيش لسكان المستوطنات والكيبوتسات في المستوطنات المحاذية لغزة بعد تصاعد الاحداث قرب السياج الفاصل.

وقد اشعل المشاركون في مسيرات العودة في غزة عشرات الاطارات قبيل الصلاة، ووصلت دخان الاطارات الى المستوطنات في الجنوب.

ونشر جيش الاحتلال مراوح ضخمة قرب السياج الفاصل لمنع دخان الاطارات من الوصول اليهم ومحاولة تغيير تجاه الرياح، الى جانب اطلاقها عدة طائرات حربية في الاجواء لاطلاق قنابل الغاز على المدنيين السلميين.

ودفعت قوات الاحتلال، منذ ساعات الفجر، بتعزيزاتٍ عسكريةٍ ضخمة، وبمزيد من الدبابات والمدرعات وجنود القناصة على طول السياج الحدودي في المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة، لمهاجمة الفعاليات السلمية.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ انطلاق مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948، إلى 22 شهيدا وحوالي 1500 جريحا، وذلك إحياءً للذكرى السنوية الـ 42 لـ "يوم الأرض".