‏السنوار من مسيرة العودة: نسير على نهج الشهيد ياسر عرفات

‏قال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن مسيرات العودة تعتبر حالة وطنية من المستوى الأول، ويجب الحفاظ عليها بأعلى درجة ممكنة.

وأضاف السنوار خلال مشاركته بمخيم العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم: "نحن نسير على نهج الشهيد ياسر عرفات بموازنة الكفة ومقاومة العدو".

وشدد على أن غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني، مضيفا "إذا انفجرنا سوف ننفجر في وجه الاحتلال الاسرائيلي".

‏وقال السنوار: " نحن على عهد المقاومة والتحرير، ونخرج اليوم لنقول للعالم أجمع أن غزة حرة، وسنخرج على مدار الايام المقادمة وسنفاجئ شعبنا ولينتظروا زحفنا القريب".

ويشارك آلاف الفلسطينيين في فعاليات "مسيرة العودة"، اليوم الجمعة، والتي أُطلق عليها اسم "جمعة تأبين شهداء مسيرة العودة"، كما أطلق عليها نشطاء فلسطينيين جمعة الكاوشوك إنطلاقا من نيّة المشاركين فيها حرق آلاف عجلات المركبات قرب الشريط الحدودي مع الاحتلال، بهدف تصاعد الدخان وتعطيل دور القناصة الإسرائيليين على الحدود.

ودفعت قوات الاحتلال، منذ ساعات الفجر، بتعزيزاتٍ عسكريةٍ ضخمة، وبمزيد من الدبابات والمدرعات وجنود القناصة على طول السياج الحدودي في المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة، لمهاجمة الفعاليات السلمية.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ انطلاق مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948، إلى 23 شهيدا وحوالي 1500 جريحا، وذلك إحياءً للذكرى السنوية الـ 42 لـ "يوم الأرض".