عملوها "الشباب".. دخان "الكوشوك" ينتصرُ على الاحتلال ويطيح باستعداداتهم

بدأ المشاركون في المسيرات السلمية بإشعال اطارات السيارات قرب السياج الفاصل لقطاع غزة، وتصاعد احراق الاطارات بعد صلاة الجمعة، حتى باتت الرؤية معدومة لجيش الاحتلال ووصل الدخان لمستوطنات وبلدات الجنوب المحيط بالقطاع، حيث اعلن الاحتلال المنطقة المحيطة بغزة والمسماة "غلاف غزة" عسكرية مغلقة.

ومع تصاعد دخان الاطارات، استخدم الاحتلال خراطيم المياه في محاولة منه لاطفاء الدخان المتصاعد من الاف الاطارات المشتعلة على الحدود، كما يطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من الطائرات على المتظاهرين، واستخدام الطائرات ايضا لمحاولة اطفاء الكوشوك.

وعلى الرغم من التجهيزات التي زجت بها قوات الاحتلال للتغلب على الكاوشوك، إلا أن الصور أظهرت ضعف مقدرة القناصة الإسرائيليين على استهداف المشاركين في المسيرات السلمية.

وبدأ المئات من المواطنين بالتوافد الى المناطق الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات العودة في الجمعة الثانية من مسيرات العودة، التي أطلق عليها اسم "جمعة تأبين الشهداء"، وجمعة الكاوشوك في 5 نقاط مركزية على الحدود.







