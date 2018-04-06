ادعيس: الاحتلال يمنع رفع آذان الجمعة من الحرم الإبراهيمي

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، بالسابقة الخطيرة والانتهاك الجبان لحرية العبادة للمسلمين في فلسطين بمنع رفع آذان صلاة الجمعة من مآذن المسجد الابراهيمي.

وأكد ادعيس أن تواصل الانتهاكات الاحتلالية في المسجد الإبراهيمي وجواره، دلالة واضحة على مسلسل السيطرة الكاملة التي يحاول الاحتلال وقطعان مستوطنيه ممارستها على المسجد الإبراهيمي، والأماكن الدينية الإسلامية في مدينة الخليل.

ودعا الشعب الفلسطيني للوقوف سداً منيعاً في وجه هذا الاحتلال الذي يحاول ضرب الهوية الدينية الإسلامية في فلسطين، موجها نداء استغاثة للأماكن الدينية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.