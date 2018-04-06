إصابات في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة

اندلعت بعد صلاه جمعة اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متعددة في الضفة الغربية في جمعة الغضب الثانية إسنادا لمسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.

وكان الاحتلال قمع المشاركين في مسيرة انطلقت من وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية باتجاه الأراضي المقامة عليها مستوطنة "كريات أربع" شمال الخليل، دعت لها القوة و الفصائل الوطنية و الإسلامية في المدينة، أسنادا لأهالي القطاع في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى.

وقمع الجنود أيضا مجموعة من الشبان قاموا بإشغال الإطارات المطاطية عند باب الزاوية في البلدة القديمة من المدينة، حيق أندلعت المواجهات في المنطقة أطلق الجنود خلالها قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي مدينة رام الله، قام مجموعة من الشبان بإحراق عشرات الإطارات المطاطية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط اندلاع مواجهات مع الجنود هناك أطلق خلال جنود الاتلال عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان المتواجدين في المكان. وبحسب شهود عيان، فقد قام الجنود بمطالبة المصورين والطواقم الإعلامية المتواجدة في المكان عبر مكبرات الصوت بالمغادرة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب ستة شبان خلال هذه المواجهات، خمسة منها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وسادسة بالإختناق من قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي قرية المزرعة الغربية اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال بعد قمع الاحتلال للمشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة هناك.

وفي مدينة نابلس اندلعت مواجهات في قرية بيتا جنوب المدينة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة خرجت احتجاجا على مصادرة أراضي القرية لصالح الاستيطان.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية خلال قمع الاحتلال للسميرة الأسبوعية التي تنظمها القرية ضد الاستيطان والمصادرة، حيث حرقت خلال المسيرات العشرات من الإطارات المطاطية تضامنا مع مسيرة العودة الكبرى في القطاع، وجمعة "الكوشوك "التي أعلن عنها هناك.

يتبع...

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