الجزائر تضمدُ جراح الغزيين المشاركين في مسيرات العودة

وسط خيام العودة شرق غزة يرفرف العلم الجزائري خفاقاً في السماء، وبجانبه يافطة تحمل رسالة إنسانية ليست غريبة عن الشعب الجزائري بعنوان "نقطة طبية" تأكيداً على قوة التعاون بين الشعبين الفلسطيني والجزائري.

وجهّز الهلال الأحمر الجزائري مستشفى ميداني شرق قطاع غزة، لتقديم الخدمة الإنسانية والاسعافات الأولية للمصابين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم وآلامهم الشديدة.

قائد فريق الإسعاف الميداني الفلسطيني الجزائري سامي حسين لبد، أكد أنَّ نصب نقطة اسعاف أولي في خيمة العودة شرق مدينة غزة هو ثمرة من ثمار التعاون الأصيل بين الشعبين الجزائري والفلسطيني وتأكيداً على استمرار الدعم من قبل الجزائريين.

وقال لبد لمراسل "فلسطين اليوم": "جاءت الخيمة بدعم كريم من ولاية بسكرة في الجزائر تعاطفا مع الشعب الفلسطيني في غزة من أجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابين للتخفيف من آلامهم وإنقاذ أرواح الناس في الميدان".

وأشار إلى أن خيمة الإسعاف الميداني الفلسطيني الجزائري تحمل رسالتين مهمتين أولهما التعاون والدعم الكبير واحساس الشعب الجزائري بمعاناة الشعب الفلسطيني في الحصار والاضطهاد من الاحتلال "الإسرائيلي".

أما الرسالة الثانية فهي إنسانية بتقديم العلاج اللازم للمصابين في مسيرات العودة وإنقاذ أرواح الناس خاصة وأن ثلاثة دقائق فقط يممكن أن تنقذ مصاب بجراح خطيرة قبل استشهاده وفقاً لقائد الفريق لبد.

وخلال حديثنا مع قائد فريق الإسعاف الميداني الفلسطيني الجزائري دخل المواطن الفلسطيني يوسف حجازي في الخيمة، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقية بين الشعبين الجزائري والفلسطيني منذ عقود من الزمن.

وقال لمراسلنا: الجزائر شعب عظيم وكبير ومخلص للقضية الفلسطينية وكل ما يقدمه من دعم انساني ومادي ليس غريباً من الشعب الكبير، موضحاً أن الجزائريين من أكثر الشعوب العربية الإسلامية دعماً للشعب الفلسطيني.

وعلى الجانب الأخر أنشأ الهلال الأحمر الفلسطيني، 5 مستشفيات ميدانية متنقلة قبالة خيام العودة في كافة محافظات قطاع غزة للتعامل الميداني مع المصابين في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى.

منسق الطوارئ في محافظة غزة بالهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح أكد أن الهلال الأحمر رفع حالة التأهب للدرجة الثانية لتقديم الإسعاف الأولي للمصابين قبل توجههم إلى المستشفيات.

وأوضح أبو مصبح لمراسل "فلسطين اليوم" أن الهلال استدعى أكثر من 200 متطوع متخصصين في مجال الإسعاف والأولي و58 سيارة اسعاف في كافة محافظات قطاع غزة لعلاج المصابين.

وأشار إلى أن الهدف من المستشفيات الميدانية هو التخفيف من معاناة المصابين ومنع مضاعفات الإصابات وتثبيت النزيف والكسور والإراحة وتخفيف العبء على المستشفيات من خلال التعامل الأولي مع المصابين وتنظيم حالتهم ليكونوا جاهزين للتعامل المباشر في المستشفيات.

ويتظاهر الفلسطينيون للجمعة الثانية على التوالي ضمن مسيرة العودة الكبرى قرب الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة تأكيداً على تمسكهم بحق العودة إلى ديار أجدادهم التي احتلها "الإسرائيليون"، مما أدى لاستشهاد 20 مواطناً أعزلاً وإصابة أكثر من 1500 مصاب دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.





















