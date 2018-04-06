جيش الاحتلال يحمل حماس مسؤولية توتر الأوضاع على حدود غزة

حمل المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" "أوفير جندلمان" حركة حماس كامل المسؤولية عما يجري على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث دمرت القطاع وحرمت الفلسطينيين من كل شيء.

وأدعى "جندلمان" أن حدود غزة من أكثر أماكن العالم حساسية لوجود عناصر ما أسماه بـ "العناصر الإرهابية"، قائلاً "إسرائيل" ستحمي حدودها بكل الوسائل الموجودة.

وتابع "كل من يقترب من السياج الحدود الفاصل ينوي الاعتداء على "إسرائيل" وكل من استشهد كان ينتمي إلى فصائل المقاومة في غزة"، مضيفًا أنه لو كان فلسطينيًا في غزة لقاوم وقاتل حركة "حماس". على حد قوله.

يشار إلى أن الشهداء الذين سقطوا وعددهم 20 فلسطينياً من مختلف الفئات العمرية ولا ينتمون جميهم إلى حركة حماس، ومنهم من الأطفال.

ويحاول الاحتلال من خلال آلته الإعلامية تحريض الرأي العام الدولي ضد غزة، أمام المسيرات السلمية على طول الحدود لغزة والتي يعدها الاحتلال خطراً استراتيجياً عليه، لكنه فشل في ذلك أمام الصورة الحية التي تنقلها الكاميرات عن الحدود لشبان وأطفال بصدورهم العارية.