سماء المستوطنات المحاذية لغزة ملبدة بدخان الكاوتشوك

أدى إشعال الشبان الغزيين آلاف الإطارات المطاطية (الكاوتشوك)، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وعلى مقربة من السياج الحدودي الفاصل إلى تغطية سماء المستوطنات المحاذية للقطاع بالدخان الأسود.

ورغم إعلان جيش الاحتلال وقادته باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، إلا أن إصرار الشبان على تنفيذ مخططاتهم بتأكيد أن اليوم الجمعة هو "جمعة الكاوتشوك"، أدت إلى حجب الرؤية لدى جنود الاحتلال، بحيث أصبح الشبان يتحركون بحركة أكبر من خلف الإطارات المشتعلة.

وساعدت الرياح الغربية الشرقية على اندفاع الدخان الأسود المتصاعد للمستوطنات المحاذية للقطاع.

وذكر موقع واللا العبري، أن الفلسطينيين اختاروا توقيت إشعال الإطارات بعد الظهيرة بعد متابعة حركة اتجاه الرياح التي ستكون شرقية ما يدفع الدخان نحو المستوطنات".

وحاولت إسرائيل بالضغط على مؤسسات دولية لمنع فعالية الكاوتشوك، وأهمها مخاطبتها لمنظمة الصحة العالمية لإيقافها من قبل الفلسطينيين، نظراً للمخاطر الصحية الجمة المترتبة عليها، إلا أنها لم تكلل بالنجاح.