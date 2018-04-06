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حماس: مسيرة العودة الكبرى مستمرة حتى تحقيق أهدافها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:21 - 06 ابريل 2018
مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة
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أكدت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني كله عزيمة وإصرار على مواصلة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، حتى تحقيق أهدافها.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس،:"جماهير شعبنا التي بدأت بالتوافد على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لن تسمح بمرور أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد حقهم بالعيش الحر الكريم.

وأضاف، أن محافظة الجماهير على الطابع الشعبي السلمي للمسيرات، هو ضرب لكل الدعاية المتهاوية التي يروجها الاحتلال حول هذه المسيرات.

وأكد على أن تهديدات الاحتلال لن تفلح في حرف المسيرات عن مسارها، ولن ترهب شعبنا؛ الذي خرج اليوم لممارسة حقه في النضال ضد مخططات التصفية واستمرار الحصار.

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