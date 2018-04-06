شبان يتوافدون لخيام العودة ويبدأون بإشعال الكاوتشوك على حدود القطاع

توافد مئات الشبان منذ ساعات الصباح لخيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي أطلق عليها جمعة تأبين الشهداء من قبل اللجنة المنظمة للفعاليات، منذ الجمعة الماضية وحتى منتصف أيار/مايو للتأكيد على التمسك بحق العودة.

يشار إلى أن المسيرة الذي تأخذ طابعاً سلمياً تعرضت الجمعة الماضية لانتهاكات جمة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والذي استهدفها بأسلحة محرمة دولياً إلى جانب الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، وأسفرت عن استشهاد 20 شاباً وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

وبدأ الشبان بإشعال الإطارات المطاطية على الحدود الشرقية لمدينة رفح، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وتمثل مسيرة العودة اجماعاً فلسطينياً كاملاً، حيث يتداعى الكل الفلسطيني للمشاركة فيها ويؤكدون على سلمية المسيرة لتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل لا تأبه للمسيرات السلمية التي شرعتها كل الأعراف الدولية.

وأطلق نشطاء على الفيسبوك هاشتاج #جمعة_الكوشوك، في إشارة على نيتهم إشعال الإطارات المطاطية على الحدود الشرقية، تعبيراً عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية كافة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة عن رفع الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الاسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة وذلك لمواكبة فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة.

وأصدر جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في غزة تعليمات للمواطنين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، للحفاظ على سلامتهم.

وطلب الأمن الداخلي المشاركين في المسيرات بالحفاظ على سلمية الفعاليات وتجنب الاحتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع تعليمات منظمي الفعاليات.

كما دعا المشاركين أيضا إلى تجنب ارتداء الملابس المميزة، وضرورة تمويه ملامح الوجه قدر المستطاع، وتجنب التصوير واستخدام الجوالات الحديثة.