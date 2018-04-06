الاحتلال يقضي على عائلة بقنص عمودها الفقري

خرج جهاد أبو جاموس مــن بيتــه مع ســاعات الظهيرة بعــد أن أخبر زوجتــه وأبناءه أنه ســيصلي الجمعة بالقرب من الحدود من أجل المشــاركة بفعاليات مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار مارس الماضي استجابة للدعوات الجماهيرية بالتأكيد على حق العودة.

اتجه "جهاد" برفقة أصدقائه صوب الخيام المخصصة لإقامة الجماهير على بعد 700 متر من السياج الحدودي، وانتفض في وجه محتل اغتصب الأرض، ليشارك رفاقه في مسيرتهم السلمية، إلا أن رصاصة الغدر الصهيوني كانت له بالمرصاد حينما استقرت في رأسه.

وشكل استشهاد "جهاد" المبصر الوحيد بين أفراد عائلته المكفوفة صدمة كبيرة، خاصة وأنه المعيل المبصر لهم.

الشهيد جهاد "30 عاما" من سكان بلدة بني سهيلا قرب خان يونس، له أربعة أبناء، وهو الوحيد مع شقيقه من المبصرين في ظل معاناة خمســة من أفراد العائلــة المكفوفين، فقدر االله كتب له ولشقيقه النجاة من مرض وراثي أصاب العائلة.

أنهــى أبو جامــوس الثانوية العامة واتجه إلــى العمل برفقة شقيقه على عربة بمهنة جمع البلاستيك الألومنيوم وبعض المعادن الأخرى لبيعها وكســب قوت عائلته.

وبقلــب يعتصره الألــم وحرقة الفراق على فلــذة كبده، قال والــده: "ابني جهاد كان بمثابــة صديقي وأخي وعكازي الذي اتعكز عليه، وعندما كنت أخرج من البيت، آخذه معي ليرشدني على الطريق.

وأضاف: "الحمد لله، جهاد كان محبوبا بين أصدقائه وجيرانه وعائلته، وفي نفس اليوم الذي استشهد فيه كنت أستمع للراديو وأن عدد الشهداء وصل إلى 15، شعرت أن جهاد منهم، بعدها ذهبت إلى المشفى الأوروبي بمدينة خان يونس فوجدته مستشهدا.

"أمــا والدة الشــهيد فقالــت: "جهــاد كان عمــود البيت خاصة بمساعدة اخوته المكفوفين، وكان يعيل الأسرة بـ 15 شيقلا يحصــل عليها مقابــل عمله بجمع البلاســتيك، فــي البداية أعلمني اصدقاؤه أنه أصيب بجروح، لكن في النهاية علمت انه استشهد، الحمداالله.. عاش بطلا واستشهد بطلا".

وأضافت": وضعي الصحي غير جيد لأنني مريضة بالسكري، االله يرحم جهاد كان يساعدني بإعالة إخوته الأربعة المكفوفين إضافة الى والده.